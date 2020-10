Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - Nouveau président à Mulhouse Hockey sur glace : Ligue magnus - Les Scorpions de Mulhouse Source : Communiqué de presse de Mulhouse La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 30/10/2020 à 10:26 Tweeter

" Ce n’est pas une surprise car il nous avait annoncé ses motivations depuis l’année dernière déjà, Mark Swenson, Président des Scorpions a donné sa démission le mercredi 28 octobre que les actionnaires de la SAS Scorpions de Mulhouse 1997 ont accepté lors d’une AG extraordinaire.



Après 3 années à la tête du club, Mark a beaucoup œuvré pour la structuration de la SAS des Scorpions et s’en va avec l’assurance du travail accompli. Il reste toujours actionnaire et partenaire actif du club et continuera de soutenir son successeur dans sa prise de fonction. L’ensemble des actionnaires de la SAS Scorpions de Mulhouse 1997 le remercie chaleureusement. Il pourra dorénavant assister au match en tribune, comme tous les fans de notre équipe.



Et son successeur justement, parlons-en. Ce n’est pas un inconnu car il reste bien évidemment dans le cercle de la SAS. Il s’agit d’Alain Cheval, journaliste aux DNA et ancien membre du comité de l’Association de Développement du Hockey Mulhousien. Il a également contribué à la montée en Ligue Magnus lors de la dernière saison de D1. Il aura pour mission de continuer ce qui a été initié par Mark Swenson à savoir l’installation pérenne du club dans le paysage du hockey national. Il sera assisté dans sa tâche par 2 hommes d’expérience qui connaissent bien le hockey à Mulhouse : Charles Plaisant, chef d’entreprise dans la communication, ancien président des Scorpions lors de la dernière saison en D1 et actionnaire de la SAS ainsi que de Pierre Laplante (Ancien président de la SAS SBC de 2011 à 2017).



Une nouvelle ère de gouvernance arrive, la passion du hockey reste la même pour les membres des Scorpions Mulhouse 1997. Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien pour continuer à soutenir notre club pour les saisons à venir.



En attendant, prenez soin de vous.



Les membres de la SAS Scorpions Mulhouse 1997. "

