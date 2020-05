Division 3 : Nimes (Les Krokos) Hockey sur glace - Nouveau visuel pour les Krokos de Nîmes Communiqué des Krokos de Nîmes Source : Communiqué de Nîmes La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 07/05/2020 à 07:58 Tweeter



" Pour la saison prochaine, les Krokos de Nîmes font peau neuve et vous dévoilent leur nouvelle identité ! Schkeb Design a redéfini notre nouveau logo : un Kroko plus méchant, plus moderne et surtout synonyme d'évolution. Dans cette continuité, grâce à notre nouveau partenaire Khélios, que nous remercions encore, nous aurons le plaisir de vous présenter dans quelques semaines notre nouveau site internet.

Ce site internet aura pour objectif notamment de pouvoir vous renseigner au maximum sur la vie du club mais aussi de mettre en avant une page presse et une page dédiée à nos partenaires !



Nous vous informons également la création de notre compte LinkedIn pour privilégier nos relations avec nos partenaires ainsi que promouvoir leurs activités, informer sur la vie du club et sur le hockey de manière générale.



Vous l'avez donc bien compris, l'année prochaine, nous continuons de renforcer nos actions de communication pour nos partenaires ! "



