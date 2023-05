Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Nouvelles pénalités en CHL La CHL teste un nouveau format pour les pénalités mineures Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/05/2023 à 10:35 Tweeter

Pour la saison qui arrive, la CHL teste un nouveau format de pénalités. Les pénalités mineures (2 minutes) seront purgées de la même manière que les pénalités majeures (5 minutes). C'est à dire que le joueur en prison ne rentrera pas sur la glace même si son équipe encaisse un but. Il purgera ses deux minutes pleines. Par contre, si l'équipe qui évolue en infériorité (sur une pénalité mineure) marque un but, alors sa pénalité est annulée.

Les pénalités différées subissent également un changement. Si une équipe encaisse un but alors qu'elle est en pénalité différée, elle devra tout de même effectuer sa pénalité.

Un nouveau système un peu curieux qui doit accroître le nombre de buts. Les équipes ayant un bon powerplay peuvent enchaîner, mais qui pousse aussi les équipes en infériorité à tenter de marquer.











