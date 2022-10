Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 : Neuilly/Marne (Les Bisons) Hockey sur glace - Octobre rose - les Bisons s'impliquent à nouveau en 2022 Pour la deuxième année consécutive, le club de hockey sur glace de Neuilly sur Marne participe à Octobre Rose. Pour l'association Casiopeea, ils mettent en place une opération originale, inédite en France dans leur sport favori. Pour récolter des fonds et diffuser un message de prévention, ils collaborent avec l'artiste nocéen Fabien Torti. Avec des membres de l’équipe professionnelle, le plasticien prépare un objet collector. Il sera vendu le 29 octobre dans une grande tombola solidaire pendant le match qui les opposera à Brest, le champion de France de D1 en titre. On vous raconte ce qui est prévu ! Source : Communiqué les bisons de Neuilly sur Marne GF Posté par Hockey Hebdo le 29/10/2022 à 14:30 Tweeter



POUR LES BISONS, L'IMPORTANCE DU SPORT SANTE

"L'an dernier, nous avions joué pour la toute première fois en rose", raconte le président des Bisons Ibrahim Soubra. "C'était une belle réussite, notre patinoire était pleine et la vente des maillots a créé une effervescence unique pour un club comme le nôtre". Avec la championne Anaïs Quemener comme marraine, un stand, et la vente aux enchères, c'est une jolie somme - et beaucoup de sourires - qui ont été reversés à l'association Casiopeea.

Cette année, le club veut encore étonner, et appuyer encore la démarche auprès de ses licencié(e)s. "On est en train de mettre en place des actions sur le long terme", précise le président. "C'est fondamentalement le rôle d’un club sportif de promouvoir les bonnes pratiques sportives et de santé, en particulier sur notre territoire", précise encore Guillaume Duquenne, le gardien de l'équipe pro, très impliqué dans le projet - et qui joue déjà avec une crosse rose depuis le début du mois, pour attirer l'attention sur la maladie.







LE CASQUE, UN OBJET EMBLEMATIQUE

Cette année, ce sont justement les gardiens de but du club qui sont à l'origine de l'opération. Avec une autre idée simple, mais qui n'avait jusqu’ici jamais été mise en place au hockey sur glace. "Le casque du gardien, c'est un peu l'objet inaccessible, celui que les fans de notre sport rêvent de poser sur leur cheminée" souligne Guillaume, bien conscient de ce que représente son poste, particulièrement pour les enfants. Lui et Loïc Corvez, l'autre goalie, ont rencontré Fabien Torti, immédiatement emballé par l'idée de personnaliser l'accessoire. "Quand j'étais petit, je venais déjà patiner ici" raconte ce nocéen de naissance, qui connait la ville comme sa poche. Il n'avait jamais travaillé sur ce type de support, et l'idée l'a immédiatement inspiré. Il a invité nos sportifs à réfléchir sur le casque à ses côtés. "J'ai hâte de faire visiter mon atelier à Guillaume et Loïc. Le courant est passé tout de suite. Je travaille de plus en plus à l'international, mais ce retour aux sources, pour un projet caritatif, me tient beaucoup à cœur." Destiné à être une vraie œuvre d'art iconique, autant qu'un objet sportif, le casque vient tout juste d’être dévoilé. Il est rose, évidemment, et d’inspiration street-art. "On espère vraiment qu'il plaira au public et à l'association Casiopeea". D’autres accessoires customisés font aussi partie de la vente. Tous les acteurs espèrent voir la cagnotte grossir. "On mutualise nos réseaux sportifs, artistiques et locaux. C'est une belle aventure" témoigne encore Ibrahim Soubra.





UNE ASSOCIATION QUI ACCOMPAGNE LES PERSONNES TOUCHEES

Et l'association, dans tout ça ? "On marche, on court, on fait du vélo", précise Magalie Toutain, sa dirigeante. "Pour nous, le sport et le traitement du cancer vont impérativement de pair". Il faut savoir que Casiopeea accompagne au quotidien les femmes touchées par la maladie, à la fois mentalement et physiquement. "La pratique sportive, c'est une clé dans la guérison, et on essaie de donner à toutes les moyens de pratiquer une activité". L'an dernier, c'est 1.000€ qui ont été récoltés avec la vente des maillots. "Avec cette somme, on peut acheter deux vélos d'appartement qu'on prête à celles qui en ont besoin, pour qu'elles puissent faire du sport en autonomie chez elles". Une somme qui, tout le monde l'espère, sera dépassée cette année.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur