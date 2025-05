Championnats du monde Hockey sur glace - On connaît le Grand Huit du Mondial Les quarts de finale du Mondial scandinave sont désormais connus. Le Danemark a arraché sa qualification à domicile, tout comme l’Autriche qui a coiffé la Lettonie. Rendez-vous jeudi pour une journée à sensations. Source : Média Sports Loisirs Fabien Sgarra /cs Posté par Hockey Hebdo le 21/05/2025 à 12:45 Tweeter

CLASSEMENTS DE LA PHASE PRÉLIMINAIRE

GROUPE A

Stockholm - Suède GP Points GROUPE B

Herning (Danemark) GP Points 1 Canada 7 19 1 Suisse 7 19 2 Suède 7 18 2 Etats-Unis 7 17 3 Finlande 7 16 3 Rép. Tchèque 7 17 4 Autriche 7 10 4 Danemark 7 11 5 Lettonie 7 9 5 Allemagne 7 10 6 Slovaquie 7 7 6 Norvège 7 4 7 Slovénie 7 4 7 Hongrie 7 3 8 France 7 1 8 Kazakhstan 7 3

Se maintiennent dans l’Elite

Lettonie, Slovaquie, Slovénie (groupe A) ; Allemagne, Norvège et Hongrie (groupe B)



Sont relégués en D1A

France et Kazakhstan



Sont promus en Elite

Italie et Grande-Bretagne







Comme prévu, le choc du groupe A dans une Avicii Arena de Stockholm vêtue de jaune a tenu toutes ses promesses. Le Canada , certainement vexé de sa défaite contre la Finlande (1-2 aux t.a.b.), a tenu à boucler sa phase de poule par une victoire symbolique sur la Suède (5-3), jusque-là invaincue, et finir à la première place du groupe de l’équipe de France. La Suède (2e), la Finlande (3e) et la surprenante Autriche (4e) complètent le contingent des pays qualifiés.



Personne ne s'attendait à voir l'Autriche décrocher sa qualification. Les Autrichiens, logiquement battus par les trois poids lourds du groupe, ont été efficaces face à ses adversaires directs (Slovaquie 3-2 t.a.b. ; France 5-2 ; Slovénie 3-2 t.a.b. ; Lettonie 6-1), ce qui leur a permis de coiffer la Lettonie, qui suivi le même parcours à une exception près que les observateurs n’imaginaient pas : la défaite cinglante 6-1 contre l’Autriche, 13e nation mondiale.

L’Autriche croisera la Suisse, vice-championne du monde en titre, qui a parfaitement assumé son statut en dominant le groupe B à Herning.



Derrière la Suisse, les USA (2e) ont doublé la République tchèque (3e) au classement grâce à un net succès (5-2) lors du duel entre les deux pays, mardi. Il a fallu aller au bout du suspense pour connaître le 8e et dernier qualifié. Dans un match couperet, aux allures de 8e de finale, le Danemark a validé sa place en quarts de finale en venant à bout de l'Allemagne (2-1 t.a.b.) dans une ambiance exceptionnelle à la Jyske Bank Boxen devant plus de 10 000 spectateurs, et aura le droit de défier le Canada, qui va donc devoir migrer à Herning. Les deux pays co-organisateurs sont donc toujours en lice à l’entame des quarts de finale.

PROGRAMME des QUARTS DE FINALE

Jeudi 22 mai 2025 *Les heures indiquées sont en GMT+1 (heure de Paris et de Berne) GROUPE A

Avicii Arena GROUPE B

Jyske Bank Boxen Date heure

score vidéo résumé heure score vidéo résumé Jeudi

22 mai 16:20

Etats Unis Etats Unis

Finlande Finlande 0-0 résumés

vidéo 16:20

Suisse Suisse

Autriche Autriche 0-0 résumés

vidéo 20:20

Suède Suède

Rep. Tchèque Rep. Tchèque 0-0 20:20

Canada Canada Danemark Danemark 0-0







