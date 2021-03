Hockey en France Hockey sur glace - Optimize Sport : Camp de perfectionnement à Morzine Hockey sur glace - Camp de perfectionnement à Morzine du 21/06 au 25/06 - catégorie U11 a Professionnel - Optimize Sport Source : Annonce Optimize Sport La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 25/03/2021 à 17:15 Tweeter Optimize Sport organise un camp de perfectionnement à Morzine du 21/06 au 25/06.

Dirigé par Xavier Boucher (skills coach en chef en LHJMQ), de nombreuses techniques et habilités individuelles seront proposées. Toutes les techniques et habilités travaillées sont conçues pour être transférables en matchs et notre enseignement est basé sur le comportements des meilleurs joueurs de la NHL tels Matt Barzal, Patrice Bergeron ou encore Quinn Hughes.. Inscriptions acceptées pour les joueurs de catégorie U11 a Professionnel. Plus d’infos et inscription



https://www.optimizesport.fr/summer-camp











