Division 2 : Orléans (Les Renards) Hockey sur glace - ORLEANS - Recrute pour 2025-2026 Après une première saison en D2 riche en émotions, le club d'Orléans est à la recherche de joueurs prêts à relever un nouveau challenge. Source : Annonce d'Orléans - BJ La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2025 à 18:00 Tweeter

Après une première saison en D2 riche en émotions, le club d'Orléans est à la recherche de joueurs prêts à relever un nouveau challenge.



Le club invite ainsi les attaquants, défenseurs, et gardien de but, potentiellement intéressés à l'idée de rejoindre notre équipe de D2, à une journée d'essai qui se déroulera le 1er mai 2025 .



Cette journée sera l'occasion de découvrir le club ainsi que son projet sportif ambitieux, et permettra de discuter d'une éventuelle collaboration.



Le club se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



mail: manager.olhg@gmail.com



06 88 73 38 51









© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur