Division 3 : Orléans (Les Renards) Hockey sur glace - Orléans recrute en D3 - U20 et U17 Hockey sur glace - recrutement - Les renards d'Orléans Source : Annonce d'Orléans La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 28/02/2020 à 17:00 Tweeter Dans le cadre de leur projet de développement, les Renards d'Orléans recherchent des joueurs pour les équipes U17 - U20 et Division3.

Une journée de détection aura lieu à la patinoire d'Orléans

le dimanche 17 mai 2020 de 9h00 à 17h00

Nous pouvons vous accompagner dans un projet sportif et professionnel: études, recherche d'emploi, formation.



Notre objectif est la création d'un groupe compétitif donnant à des jeunes joueurs des opportunités sportives .....



Possibilité d’accompagnement pour la recherche de logement.





Les joueurs U17 et U20 pourront participer aux entraînements seniors et rejoindre l’effectif de D3 en fonction de leur niveau



Sportivement,

L'équipe d'OLHG

Pour les personnes intéressées merci de prendre contact par mail à l'adresse suivante

Contact Gilbert LEDIGARCHER

olhg.majeur@gmail.com

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo