Division 3 : Orléans (Les Renards) Hockey sur glace - Orléans recrute joueurs U20 et D3 Hockey sur glace - Recrutement joueurs U20 et D3 - Les Renards d'Orléans - Saison 2021/2022 Source : Annonce d'Orléans /bj La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 30/03/2021 à 11:30 Tweeter Avec la perspective d'un nouvel équipement, les renards préparent l'avenir !

Un projet sportif ambitieux qui s'inscrit sur le long terme.

Le club propose un accompagnement professionnel et peut compter sur un large réseau de partenaires offrant des opportunités d'emploi ou de formation pérennes (AFTEC etc.).





olhg.majeur@gmail.com

ou

par téléphone au 06-88-73-38-51



pour plus d'informations sur le projet et les perspectives d'avenir proposées. Si l'aventure de tente, n'hésite pas à contacter le club à l'adresseoupar téléphone aupour plus d'informations sur le projet et les perspectives d'avenir proposées.

