Ligue Magnus Hockey sur glace - P. Crinon - Communiqué FFHG Décision suite à la convocation de Pierre Crinon par la FFHG après sa bagarre avec le Canadien Thomas Wilson, lors de la rencontre contre le Canada du dimanche 15 février aux JO 2026 de Milan Cortina.! Source : Communiqué FFHg La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 17/02/2026 à 07:48 Tweeter 16/02/2026 - Communiqué de la FFHG



Dans la continuité du match France – Canada et suite à l’attitude du joueur Pierre CRINON, sur et en dehors de la glace, Pierre-Yves GERBEAU, président de la FFHG et chef de mission adjoint de la délégation française, a entendu le joueur dans le cadre d’un entretien en présence de Fabien SAGUEZ, chef de mission de la délégation olympique, du directeur technique national de la FFHG et du staff de l’Equipe de France.



Cet entretien avait également pour objet de rappeler au joueur les engagements personnels qu’il a pris dans le cadre de sa sélection en Equipe de France Olympique.



Concernant la pénalité de match pour laquelle il a été sanctionné, la fédération prend acte de la décision de la fédération internationale – instance compétente pour se prononcer sur les infractions aux règles du jeu lors des Jeux Olympiques – de ne pas prendre de sanction supplémentaire à l’encontre des joueurs concernés.



Néanmoins, la FFHG entend rappeler les valeurs de tout joueur portant le maillot de l’Equipe de France ainsi que son devoir d’exemplarité, notamment à l’occasion des Jeux Olympiques.



A ce titre, le comportement provocant de Pierre Crinon à sa sortie de la glace, alors même qu’il venait de se faire exclure de la rencontre pour une bagarre, constitue une violation manifeste de l’esprit Olympique et porte également atteinte aux valeurs de notre sport. Décision a donc été prise, en plein alignement avec le Comité national olympique et sportif français, de ne pas autoriser sa participation pour la/les prochaine(s) rencontre(s) du tournoi olympique.





