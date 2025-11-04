 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Hockey en France
Hockey sur glace - Para Hockey - Cherbourg/Cléon s'impose face à Franconville/Asnières/Clermont-Ferrand
 
L'équipe de Para-Hockey Cherbourg/Cléon remporte le match 6-2 face à l'Entente Franconville/Asnières/Clermont-Ferrand à la patinoire de Franconville.
 
Source : Association Multisports Les Homards du Cotentin Johann Birée
Posté par Hockey Hebdo le 10/12/2025 à 11:30
Samedi soir, l'équipe des homards du Cotentin en entente avec les crocodiles de Cléon a livré une belle performance à la patinoire de Franconville, s'imposant sur le score de 6 à 2 contre l'équipe locale, l'Entente Franconville/Asnières/Clermont-Ferrand.

L'engagement de chacun des Cherbourgeois a été total, faisant de ce match un véritable succès collectif.


Photo : © Les crocodiles de Cléon

Sur la photo de l'équipe de Cherbourg sur la glace :
​À gauche : Johann BIRÉE
​À côté : JEAN PAUL LEFRANÇOIS
​Derrière au milieu : JEAN PAUL LEPLUMEY
​Au centre : FLORENT BONNET
​Devant : Anthony DAMOURETTE


Prochain Rendez-vous : Cap sur la Méditerranée !
​Les athlètes n'auront pas beaucoup de temps pour se reposer. L'équipe a déjà les yeux rivés sur la prochaine confrontation.

​Marquez vos calendriers : le prochain match se tiendra le 7 février 2026 à Marseille !

 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 