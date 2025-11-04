Hockey en France Hockey sur glace - Para Hockey - Cherbourg/Cléon s'impose face à Franconville/Asnières/Clermont-Ferrand L'équipe de Para-Hockey Cherbourg/Cléon remporte le match 6-2 face à l'Entente Franconville/Asnières/Clermont-Ferrand à la patinoire de Franconville. Source : Association Multisports Les Homards du Cotentin Johann Birée Posté par Hockey Hebdo le 10/12/2025 à 11:30 Tweeter Samedi soir, l'équipe des homards du Cotentin en entente avec les crocodiles de Cléon a livré une belle performance à la patinoire de Franconville, s'imposant sur le score de 6 à 2 contre l'équipe locale, l'Entente Franconville/Asnières/Clermont-Ferrand.



L'engagement de chacun des Cherbourgeois a été total, faisant de ce match un véritable succès collectif.



Photo : © Les crocodiles de Cléon

​

Sur la photo de l'équipe de Cherbourg sur la glace :

​À gauche : Johann BIRÉE

​À côté : JEAN PAUL LEFRANÇOIS

​Derrière au milieu : JEAN PAUL LEPLUMEY

​Au centre : FLORENT BONNET

​Devant : Anthony DAMOURETTE ​À gauche : Johann BIRÉE​À côté : JEAN PAUL LEFRANÇOIS​Derrière au milieu : JEAN PAUL LEPLUMEY​Au centre : FLORENT BONNET​Devant : Anthony DAMOURETTE



Prochain Rendez-vous : Cap sur la Méditerranée !

​Les athlètes n'auront pas beaucoup de temps pour se reposer. L'équipe a déjà les yeux rivés sur la prochaine confrontation.



​Marquez vos calendriers : le prochain match se tiendra le 7 février 2026 à Marseille !



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











