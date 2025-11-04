|
|Hockey en France
|
|Hockey sur glace - Para Hockey - Cherbourg/Cléon s'impose face à Franconville/Asnières/Clermont-Ferrand
|
|L'équipe de Para-Hockey Cherbourg/Cléon remporte le match 6-2 face à l'Entente Franconville/Asnières/Clermont-Ferrand à la patinoire de Franconville.
|
|
|Source : Association Multisports Les Homards du Cotentin
|
Johann Birée
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 10/12/2025 à 11:30
|
|
Samedi soir, l'équipe des homards du Cotentin en entente avec les crocodiles de Cléon a livré une belle performance à la patinoire de Franconville, s'imposant sur le score de 6 à 2 contre l'équipe locale, l'Entente Franconville/Asnières/Clermont-Ferrand.
L'engagement de chacun des Cherbourgeois a été total, faisant de ce match un véritable succès collectif.
Photo : © Les crocodiles de Cléon
Sur la photo de l'équipe de Cherbourg sur la glace :
À gauche : Johann BIRÉE
À côté : JEAN PAUL LEFRANÇOIS
Derrière au milieu : JEAN PAUL LEPLUMEY
Au centre : FLORENT BONNET
Devant : Anthony DAMOURETTE
Prochain Rendez-vous : Cap sur la Méditerranée !
Les athlètes n'auront pas beaucoup de temps pour se reposer. L'équipe a déjà les yeux rivés sur la prochaine confrontation.
Marquez vos calendriers : le prochain match se tiendra le 7 février 2026 à Marseille !
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|