Hockey sur glace - ParaHockey : C'est une première en Occitanie ParaHockey: Montpellier entre dans l'histoire avec une grande journée découverte Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 12/01/2026 à 10:30

De la découverte à la structuration

Organisée par les Vipers de Montpellier en collaboration avec la Commission ParaHockey sur Glace de la FFHG, cette journée a eu pour ambition de faire découvrir le ParaHockey au plus grand nombre, de sensibiliser au parasport et de montrer que l’intensité du hockey sur glace ne connaît aucune barrière.

Le public a pu notamment participer à une initiation encadrée de 11h30 à 14h00, accessible à tous, pour découvrir les sensations du jeu en luge, le maniement des crosses spécifiques et le plaisir de la glisse

Clermont-Ferrand en démonstration

Temps fort de la journée, l’équipe de ParaHockey de Clermont-Ferrand a été présente pour assurer les essais et proposer une démonstration, offrant au public montpelliérain un aperçu concret du niveau et du spectacle que peut offrir ce parasport en plein essor.

Une section ParaHockey devrait s'installée à Montpellier

Au-delà de l’événement ponctuel, cette journée marque une étape structurante avec le lancement officiel de la section ParaHockey des Vipères de Montpellier, qui devrait benéficier d’un créneau d’entraînement hebdomadaire. Une avancée majeure pour le développement régional de la discipline.



Un projet collectif porté par les acteurs du hockey français

Ce projet est le fruit d’un travail collectif réunissant:

le club des Vipers de Montpellier, sous l’impulsion de sa Présidente Sandra Mure-Ravaud,

Alexandre Duval, responsable de la section ParaHockey,

la Ligue d’Occitanie, qui a investi dans l’achat de luges et de crosses,

la Commission ParaHockey sur Glace de la FFHG, présidée par Patrick Partouche,

et David Lemétais, chef de projet ParaHockey au sein de la FFHG.

Une mobilisation qui illustre la volonté commune de structurer durablement le ParaHockey en France, en cohérence avec la stratégie fédérale.

Montpellier, nouveau point d’ancrage du ParaHockey français

Avec cette initiative, Montpellier s'affirme comme un nouvel acteur du ParaHockey national, et l'Occitanie franchit un cap historique dans le développement du hockey inclusif. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











