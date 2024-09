Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - ParaHockey, camp de gardiens. Le samedi 14 Septembre et dimanche 15 septembre avait lieu un camp GB éligibles ParaHockey. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 19/09/2024 à 13:45 Tweeter



Ce camp a eu lieu à Cléon, Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2024, grâce à l’Oasis (Piscine Patinoire de Cléon, géré par Récréa) qui a mis à gracieusement à disposition ses installations.



5 gardiens ont répondu présent :

- Laurent Blavette, Cléon

- Sofian Aknin, Rennes

- Adrien Moousset, Franconville

- Quentin , Tours

- Pierre Olivier ,Clermont Ferrand

Malheureusement seul Thomas Vieulles de Cléon a décliné l'invitation pour cause de Covid…



Les shooteurs étaient principalement des joueurs du collectif France



En 2 jours, 4 séances de glace tres intenses, des séance de performance mentale, des meetings, de l’analyse vidéo, et des temps d’échanges, ont permis à chacun d’emmagasiner des connaissances, de progresser, et de montrer son niveau au staff.



« Nous sommes tres content de ce we, les gars étaient tres impliqués, beaucoup de progrès, le tout dans une bonne ambiance. Grace au développement de la pratique du ParaHockey sur Glace en France il y a aujourd’hui une concurrence pour les postes de gardien du collectif France, est c’est stimulant pour tous. La progression des GB est aussi un élément de challenge supplémentaire pour les joueurs du championnat de France. C’est très positif pour tout le monde

L’implication de Flo (Florian Hardy) est un énorme apport dans le projet : il apporte toutes ses connaissances et son expertise du haut niveau

Nous aurons certainement des choix difficiles à faire pour la sélection des prochains mondiaux, mais c’est bon signe» Le staff technique de l’EDF ParaHockey (David Lemetais, entraineur national et Maxime Debret coach gardien), complété pour l’occasion de Florian Hardy ( responsable du projet sportif des gardiens au sein de la FFHG), a invité les 6 GB éligibles français à participer au 1er un camp de GB ParaHockey.Ce camp a eu lieu à Cléon, Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2024, grâce à l’Oasis (Piscine Patinoire de Cléon, géré par Récréa) qui a mis à gracieusement à disposition ses installations.5 gardiens ont répondu présent :- Laurent Blavette, Cléon- Sofian Aknin, Rennes- Adrien Moousset, Franconville- Quentin , Tours- Pierre Olivier ,Clermont FerrandMalheureusement seul Thomas Vieulles de Cléon a décliné l'invitation pour cause de Covid…Les shooteurs étaient principalement des joueurs du collectif FranceEn 2 jours, 4 séances de glace tres intenses, des séance de performance mentale, des meetings, de l’analyse vidéo, et des temps d’échanges, ont permis à chacun d’emmagasiner des connaissances, de progresser, et de montrer son niveau au staff.« Nous sommes tres content de ce we, les gars étaient tres impliqués, beaucoup de progrès, le tout dans une bonne ambiance. Grace au développement de la pratique du ParaHockey sur Glace en France il y a aujourd’hui une concurrence pour les postes de gardien du collectif France, est c’est stimulant pour tous. La progression des GB est aussi un élément de challenge supplémentaire pour les joueurs du championnat de France. C’est très positif pour tout le mondeL’implication de Flo (Florian Hardy) est un énorme apport dans le projet : il apporte toutes ses connaissances et son expertise du haut niveauNous aurons certainement des choix difficiles à faire pour la sélection des prochains mondiaux, mais c’est bon signe» © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo