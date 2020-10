Suisse - Divers Hockey sur glace - Partenariat avec HC Trois-Chêne 20/21 Source : MSL La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 04/10/2020 à 20:00 Tweeter PARTENARIAT AVEC LE

HOCKEY CLUB TROIS-CHÊNE

Le média Hockey Hebdo et le club HC Trois-Chêne s'unissent pour la saison 2020-2021.



Ce partenariat s'inscrit dans le souhait du



Du côté de Hockey Hebdo, ce partenariat a pour but de continuer à développer le média en Suisse et le site s'engage à relayer les informations concernant le club genevois (manifestations, matchs).



Stéphane Ducret, responsable suisse Hockey Hebdo

