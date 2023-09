Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Divers Hockey sur glace - Partenariat avec Hockey Fanradio 23/24 Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 01/09/2023 à 12:32 Tweeter PARTENARIAT AVEC HOCKEYFANRADIO.CH

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la saison 23/24, il consiste en la promotion de chaque média et reprend la majeure partie des points du partenariat valable pour la saison précédente.



Du côté de



Du côté de Hockey Hebdo, ce partenariat est inscrit dans le développement du site vers la Suisse. Les matchs de hockey diffusés en français sur la webradio seront mis en valeur via une news, publiée sur les réseaux sociaux. De plus, le site internet met à disposition son flux RSS pour Hockeyfanradio.



Au final, les matchs des équipes françaises et de l'Equipe de France, diffusés sur Hockeyfanradio, seront toujours annoncés en partenariat avec Hockey Hebdo.



Les deux parties se réjouissent de ce partenariat et espèrent que les lecteurs et auditeurs de chaque média en tireront profit.



Christian Simon, directeur de la publication Hockey Hebdo

