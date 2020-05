Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS NHL - National Hockey League Hockey sur glace - Pas de Global Series cette année La National Hockey League prévoit chaque année quelques matchs en Europe et en Asie. Ce ne sera pas le cas en 2020. Source : LNH.com Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 08/05/2020 à 18:51 Tweeter Alexander Raemy / hockeyfanradio.ch Nico Hischier et les NJD étaient à Berne en octobre 2018 En novembre 2019, se prévoyaient plusieurs matchs avec quatre équipes de NHL, en Suisse, en Allemagne, en République tchèque et en Finlande, pour les NHL Global Series Challenge et NHL Global Series. ​Compte tenu des dispositions prises au niveau international, la ligue a annoncé qu'aucun de ces quatre matchs n'auront lieu en 2020 et sont reportés en 2021. Un passage en Chine était également en cours d'organisation.



Les Nashville Predators de Roman Josi, Yannick Weber et Pekka Rinne devaient se rendre à Berne. Les Boston Bruins de Zdeno Chara et Tukka Rask s'apprêtaient à voler jusqu'à Mannheim pour y affronter les Adler (Global Series Challenge).



Pour débuter la saison 2020-2021, les Bruins aurient dû jouer les Preds à Prague, et l'Avalanche du Colorado se serait mesuré deux fois aux Blue Jackets de Columbus, à Helsinki (Global Series).



Ces quatre rencontrent initieront probablement la saison 2021-2022. Les amateurs de hockey nord-américain patienteront quelques mois supplémentaires.



En 2019-2020, la ligue nord-américaine est allé se présenter dans plusieurs villes de Suisse, Allemagne et République tchèque (NHL Global Fan Tour) et à Berlin, Lausanne, Stockholm pour les NHL Global Series.



Le dernier voyage en Asie s'est déroulé dans le cadre des NHL China Games en septembre 2018, à Shenzen et Pékin. Les deux matchs affichaient Boston Bruins - Calgary Flames.



À l'heure actuelle, les seuls événements spéciaux de la LNH planifiés sont:

- Winter Classic, le 1er janvier 2021, St-Louis vs Minnesota, à Minneapolis (Minnesota)

- All-Star Weekend, 29-30 janvier 2021, à Sunrise (Floride)

