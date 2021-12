Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - Pas de NHLers aux JO 2022 La pandémie de SARS-CoV 2 a été invoquée pour annuler la présence des joueurs NHL aux Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Beijing Source : nhl.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/12/2021 à 10:39 Tweeter Crédits – Beijing 2022 / Cui Jun & Fan Di Le Wukesong Center de 18000 places accueillera le hockey

Du 4 au 20 février 2022 s'ouvriront les XXIVème jeux olympiques d'hiver à Beijing. Après de multiples rebondissements sur ce dossier, présence ou non de l'équipe chinoise, accord trouvé avec la NHL, puis boycott diplomatique des Etats-Unis et du Canada.

La question de la présence des joueurs NHL étaient de plus en plus posée alors que l'hiver est arrivée et que la pandémie de SARS-CoV 2 continue à l'échelle planétaire. Finalement le secret de polichinelle a été éventé hier, les joueurs NHL ne se renront pas à Beijing pour les Jeux Olympiques. De nombreuses équipes de NHL sont touchées par beaucoup de cas de Covid, ce qui a contraint à reporter une cinquantaines de rencontres. La ligue a même imposé une trêve forcée de quinze jours à son championnat. La trêve olympique au mis de février lui permettra donc de rattraper ces matchs annulés et donc les joueurs de NHL n'iront pas aux Jeux Olympiques d'hiver pour la deuxième fois consécutive après ceux de Pyeongchang en 2018.

Les équipes nationales devront être composées de joueurs jouant dans d'autres championnats, en Europe notamment, ou dans les ligues mineures nord-américaines pour les Etats-Unis et le Canada.

La ligue a précisé que ses joueurs pourraient se rendre aux prochains jeux en 2026 qui se tiendront à Milan et Cortina d'Ampezzo en Italie. Affaire à suivre... Du 4 au 20 février 2022 s'ouvriront les XXIVème jeux olympiques d'hiver à Beijing. Après de multiples rebondissements sur ce dossier, présence ou non de l'équipe chinoise, accord trouvé avec la NHL, puis boycott diplomatique des Etats-Unis et du Canada.La question de la présence des joueurs NHL étaient de plus en plus posée alors que l'hiver est arrivée et que la pandémie de SARS-CoV 2 continue à l'échelle planétaire. Finalement le secret de polichinelle a été éventé hier, les joueurs NHL ne se renront pas à Beijing pour les Jeux Olympiques. De nombreuses équipes de NHL sont touchées par beaucoup de cas de Covid, ce qui a contraint à reporter une cinquantaines de rencontres. La ligue a même imposé une trêve forcée de quinze jours à son championnat. La trêve olympique au mis de février lui permettra donc de rattraper ces matchs annulés et donc les joueurs de NHL n'iront pas aux Jeux Olympiques d'hiver pour la deuxième fois consécutive après ceux de Pyeongchang en 2018.Les équipes nationales devront être composées de joueurs jouant dans d'autres championnats, en Europe notamment, ou dans les ligues mineures nord-américaines pour les Etats-Unis et le Canada.La ligue a précisé que ses joueurs pourraient se rendre aux prochains jeux en 2026 qui se tiendront à Milan et Cortina d'Ampezzo en Italie. Affaire à suivre... © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur