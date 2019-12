Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League Hockey sur glace - Pelletier reprend le patient luganais Le Canado-Suisse a été nommé jusqu'au terme de la saison pour remplacer Sami Kapanen. Il sera assisté par Rob Cookson et Paul Di Pietro Source : HCL Cédric Martin Posté par Hockey Hebdo le 21/12/2019 à 11:42 Tweeter Après un début de saison catastrophique, le HC Lugano a remercié mercredi son entraîneur Sami Kapanen, débarqué cet été de Kuopio. Le discours de l'ancienne gloire finlandaise de NHL ne semblait pas (ou plus) passer auprès des joueurs. Le singlant revers 7-2 enregistré mardi contre Ambrì-Piotta aura été la goutte d'eau de trop.



Hier soir, les Bianconeri étaient dirigés par le General Manager Hnat Domenichelli (victoire 6-3 contre Bienne) et ce matin, le club du Sottoceneri a annoncé l'identité des remplaçants de Sami Kapanen et de son assistant suédois Stefan Nyman, lui aussi remercié mercredi. Le nouvel homme fort du HC Lugano est une vieille connaissance, il s'agit du Canado-Suisse Serge Pelletier (54 ans), qui a oeuvré au sein du club entre 1989 et 2000. En tant que coach des Juniors Elite entre 1989 et 1997, puis en tant qu'assistant de Jim Koleff, à l'époque où la cage tessinois était gardée par un certain Cristobal Huet.

Après son passage à Lugano, le Québécois d'origine a emmagasiné une grande expérience en tant que head coach dans le championnat de Suisse pendant 15 saisons (7 à Fribourg, 1 au EVZ et 7 à Ambrì-Piotta). Il a ensuite entraîné La Chaux-de-Fonds entre 2017 et 2019.



Pour l'assister, outre l'entraîneur des gardiens Michael Lawrence, Serge Pelletier pourra compter sur deux hommes d'expérience. Le Canadien Rob Cookson tout d'abord, qui à 58 ans revient en Suisse où il avait été l'assistant d'un certain Marc Crawford aux ZSC Lions entre 2013 et 2016. Durant sa longue carrière, le natif de l'Alberta a toujours été assistant et connaît donc parfaitement ce rôle. Il a notamment été 12 ans durant coach assistant d'une franchise de NHL (Calgary Flames entre 2001 et 2011, Ottawa Senators entre 2016 et 2019). Avant cela, il a été coach vidéo des Philadelphia Flyers.

Le second assistant, lui, connaît le hockey suisse comme sa poche. Il s'agit du légendaire Paul Di Pietro (49 ans). Le Canado-Suisse, bien connu pour ses deux buts inscrits lors du succès 2-0 de la Suisse contre le Canada aux JO de 2006, a joué 16 ans en Suisse entre 1998 et 2014 (810 matchs). Avant cela, il avait remporté la Coupe Stanley lors du dernier sacre en date des Canadiens de Montréal, en 1993. Au total, Paul Di Pietro a disputé 223 matchs de NHL.





