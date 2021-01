Hockey en France Hockey sur glace - Pétition - Conserver une patinoire à St Ouen Une pétition a été lancée pour sauver la patinoire... Source : St Ouen / change.org La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 27/01/2021 à 09:22 Tweeter

Depuis le 13 octobre 2020, la Mairie de Saint Ouen a décidé de fermer la Patinoire avec pour seule explication : la sécurité.

Or depuis plus de 3 mois, aucun travaux n'a été engagé.

Je souhaite que la Mairie s'engage à réparer sans délai ce qui doit l'être et prononce la réouverture de la patinoire.

La patinoire de Saint Ouen c'est un lieu où il est possible de s'initier au patinage et au hockey pour de nombreux habitants de Saint-Ouen et des communes voisines qui n'ont pas les moyens de le faire, en se rendant à la montagne.

Je signe pour sa réouverture.

