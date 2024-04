Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - PHL : Oświęcim champion 20 ans après ! L'Unia Oświęcim est sacré champion de Pologne après vingt ans de disette ! Source : polskihokej.eu Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/04/2024 à 09:43 Tweeter Photographe : Jarosław Fiedor pour unia-oswiecim.pl L'Unia Oświęcim champion de Pologne 2024

L'Unia Oświęcim second à l'issue de la saison régulière derrière le double champion en titre Katowice, rejoint la finale après de solide playoffs. Au premier tour les bleus et blancs ont peiné et finalement écartaient Cracovie en sept matchs.

En demi-finale, Oświęcim retrouvait Tychy qui l'avait éliminé au même stade l'an dernier. Cette fois pas de soucis pour l'union qui s'imposait 4-1.



Finale logique qui opposait, Katowice leader de la saison et double champion en titre à Oświęcim son dauphin. La finale démarre chez les mineurs, l'Unia crééait la première surprise en s'imposant en prolongation. Le GKS remet les pendules à l'heure au deuxième match avec une victoire convaincante 3-0 devant ses partisans. Au premier match sur la glace d'Oświęcim, les mineurs s'imposaient en prolongation pour récupérer l'avantage de la glace. Le match 4 incroyable voyait l'Unia s'imposer 7-6 en prolongation. Après avoir mené 3-0, il encaisse quatre buts de suite mais parvient à repasser devant à deux reprises avant de l'emporter en prolongation et égaliser à deux victoires partout dans la finale. Nouveau match serré au cinquième à Katowice, les locaux l'emportent en prolongation et se retrouvent en ballotage favorable. Oświęcim de retour à domicile et dos au mur réalise un match parfait et l'emporte 5-0 dans une ambiance de feu pour arracher un match 7. Photographe : Jarosław Fiedor pour unia-oswiecim.pl Oświęcim attendait le titre depuis 2004 !

Il a eu lieu hier soir à Katowice et pour la cinquième fois de la finale il a terminé en prolongation entre ces deux géants du hockey polonais. Aucun but n'a été marqué dans le temps réglementaire. Les gardiens, Murray côté local et Lundin pour les visiteurs tenaient leur cage inviolée. Dans un suspense insoutenable, le Lituanien Kaleinikovas sur le coin gauche fonce au but, drible le défenseur et d'un bon lancer du poignet fait trembler les filets pour geler le public bouillant et donner le titre à Oświęcim, vingt ans après son dernier !

