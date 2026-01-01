Ligue Magnus Hockey sur glace - Pierre Crinon jugé en mai à Grenoble. « Le procureur a décidé d’engager des poursuites » contre Pierre Crinon pour violences volontaires. Source : AFP - Presse écrite La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 17/02/2026 à 19:36 Tweeter AFP - Presses écrites nationales



"Le procureur a décidé d'engager des poursuites" contre Pierre Crinon pour violences volontaires avec arme, a indiqué le procureur Etienne Manteaux dans un communiqué, précisant que l'audience se tiendra le 27 mai 2026 à 13h30.



Le 30 novembre, lors du match de Hockey Grenoble et Angers, Pierre Crinon avait frappé au visage le Gardien Matthew O'Connor, lui occasionnant trois jours d'ITT pour traumatisme facial, rappelle le communiqué.



Le parquet de Grenoble avait d'abord décidé de classer cette procédure sans suite, car des sanctions disciplinaires avaient été prises, Pierre Crinon ayant été suspendu pendant sept matchs, selon le procureur.



"Compte tenu de la réitération de faits de violences lors des jeux olympiques contre un joueur canadien, le procureur constate que monsieur Crinon n'a pas su saisir l'opportunité de ce classement pour cesser tout comportement violent" est-il ajouté.












