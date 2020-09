Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - Plusieurs cas positifs au COVID à Amiens Hockey sur Glace - Les Gothiques d'Amiens Source : Média Sports Loisirs Christophe Verkest Posté par Hockey Hebdo le 18/09/2020 à 18:20 Tweeter

Le club d'Amiens a communiqué ce vendredi 18 septembre sur les résultats d'un nouveau test PCR réalisé au sein de l'effectif des Gothiques et de son staff. Plusieurs cas positifs ont été détectés et les joueurs ont été placés en confinement pour sept jours avant la réalisation d'un nouveau test.

Conséquence de ce confinement, le match amical prévu mardi 22 septembre à Rouen est annulé.

