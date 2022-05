Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 : Poitiers (Les Dragons) Hockey sur glace - Poitiers recrute son entraîneur général Hockey Hockey sur glace, recrutement entraîneur, Stade Poitevin Hockey Club 86 " Les Dragons " Source : Annonce de Poitiers La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 20/05/2022 à 11:30 Tweeter Afin de poursuivre et développer son projet sportif du Hockey sur Glace du Stade Poitevin Hockey Club 86 « Les Dragons » recrute son Entraineur Général Hockey.



Sous la responsabilité du bureau directeur du club, il prendra en charge l’équipe de D3 (descente de D2 en fin de saison 2021-2022) et la supervision du hockey mineur avec notre entraineur déjà en place.



Le nouvel entraineur général aura en charge : Définir et conduire une politique sportive en accord avec le Bureau directeur du club.

Gestion de l’équipe D3 (recrutement pour la prochaine saison, entrainement et coaching).

Actions de recrutement et de promotion du hockey sur glace (Ecole, périscolaires, séances « portes ouvertes », journée des associations ...) et de fidélisation des licenciés en collaboration avec l’entraineur des mineurs.

Participer à la formation/encadrement des aides entraineurs du club.

Réalisation d’un compte-rendu régulier au Bureau directeur du club. L’objectif étant d’impulser une nouvelle dynamique au club.



Profil : Titulaire d’un DEJEPS Hockey sur glace (ou équivalent BEES 1° Hockey sur glace) ou en formation (possibilité d’étudier une éventuelle prise en charge des formations).

Entraineur-joueur peut être envisagé.

Maitrise de la langue française

Permis B

Bon contact et bon relationnel général, travail en équipe, sens de la communication.

Personne dynamique et force de proposition

Organisé et moteur Contrat/Conditions de travail : CDD

Temps de travail annualisé pour tenir compte des contraintes horaires liées au milieu associatif et au calendrier sportif.

Rémunération selon profil

Période d’essai. Disponibilité : Poste à pourvoir dès que possible pour la préparation de la prochaine saison 2022 - 2023.

Merci d’adresser votre curriculum vitae (CV) et votre lettre de motivation par Mail, aux

3 adresses suivantes :

Hugues CAPDERROQUE président du SPHC 86 (06.19.79.18.48)

capderroque.hugues@gmail.com



François CHAUVINEAU responsable D3 (06.85.02.84.43)

f.chauvineau.sphc@gmail.com



Marc POUSSE

marc.pousse.sphc@gmail.com



