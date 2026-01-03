Accueil
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Premiers mouvements des clubs pour 2026
Hockey sur glace : Transferts D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 03/01/2026 à 18:44
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
HCMP
L'attaquant canadien
Marck Pasemko
s'engage avec les bouquetins.
Lyon
Arrivée chez les lions de l'attaquant
Antoine Addamo
en provenance de Cergy.
Meudon
Le défenseur suédois
Calle Behm
signe chez les comètes en provenance du club hollandais du Golden Sharks Mechelen.
Neuilly sur Marne
L'attaquant russe
Pavel Makarenko
quitte les bisons pour raisons familiales.
Tours
Les remparts enrolent l'attaqaunt canadien
Andrew Doucet
en provenance d'Evry/Viry.
Valenciennes
Les diables rouges recrutent le défenseur américain
Dominic Vidoli
.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Evry/Viry
L'attaquant canadien
Andrew Doucet
quitte les jts pour rejoindre la formation de Tours en D1.
Le défenseur canadien
Thomas Marsan
et l'attaquant
Mathis Baril
ne seront plus dans l'effectif des jets.
Les attaquants canadiens
Kasey Hiemstra
en provenance du club canadien du Red Deer Polytechnic (ACAC) et
Derrick Budz
en provenance du club canadien du Esterhazy Flyers (SaskEHL) rejoignent la formation fancilenne.
