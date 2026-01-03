 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Premiers mouvements des clubs pour 2026
 
Hockey sur glace : Transferts D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
le 03/01/2026
 
 
HCMP
  • L'attaquant canadien Marck Pasemko s'engage avec les bouquetins.
Lyon
  • Arrivée chez les lions de l'attaquant Antoine Addamo en provenance de Cergy.
Meudon
  • Le défenseur suédois Calle Behm signe chez les comètes en provenance du club hollandais du Golden Sharks Mechelen.
Neuilly sur Marne
  • L'attaquant russe Pavel Makarenko quitte les bisons pour raisons familiales.
Tours
  • Les remparts enrolent l'attaqaunt canadien Andrew Doucet en provenance d'Evry/Viry.
Valenciennes
  • Les diables rouges recrutent le défenseur américain Dominic Vidoli.
 

DIVISION 2

Evry/Viry
  • L'attaquant canadien Andrew Doucet quitte les jts pour rejoindre la formation de Tours en D1.
  • Le défenseur canadien Thomas Marsan et l'attaquant Mathis Baril ne seront plus dans l'effectif des jets.
  • Les attaquants canadiens Kasey Hiemstra en provenance du club canadien du Red Deer Polytechnic (ACAC) et Derrick Budz en provenance du club canadien du Esterhazy Flyers (SaskEHL) rejoignent la formation fancilenne.
 

