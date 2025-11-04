Division 2 : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - PREPARATION - Le programme de Mulhouse et Clermont Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 des Scorpions de Mulhouse et de Clermont. Source : Mulhouse et Clermont La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 02/09/2025 à 09:30 Tweeter

















Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

Cliquer



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











