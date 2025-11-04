Division 1 : Tours (Les Remparts) Hockey sur glace - PREPARATION - Le programme de TOURS Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 des Remparts de TOURS. Au programme, Cholet, Nantes et Caen. Source : Communiqué de Tours La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 05/09/2025 à 09:30 Tweeter











Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

