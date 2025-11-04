Hockey en France Hockey sur glace - Préparation - Résultats de ce vendredi 12 Résultats des deux rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 du vendredi 12 septembre 2025. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 13/09/2025 à 10:00 Tweeter









© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











