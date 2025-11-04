|
|Hockey en France
|
|Hockey sur glace - PREPARATION - Résultats des 23 et 24 sept. 2025
|
|Résultats des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 des mardi 23 et mercredi 24 septembre 2025.
|
|
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
|
La redaction / cs
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 25/09/2025 à 05:30
|
|
|Mardi 23
|La Roche sur Yon - 19h45
|La Roche vs Cholet
|0 - 2
|Mercredi 24
|Caen - 20h30
|Caen vs Tours
|5 - 3
|Neuilly - 20h00
|Neuilly vs Strasbourg
|4 - 5
|Mulhouse - 20h40
|Mulhouse vs HC Courtételle
|11 - 2
|Dunkerque - 19h30
|Dunkerque vs Valenciennes
|4 - 3
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|