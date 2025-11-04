Hockey en France Hockey sur glace - PREPARATION - Résultats des 23 et 24 sept. 2025 Résultats des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 des mardi 23 et mercredi 24 septembre 2025. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 25/09/2025 à 05:30 Tweeter Mardi 23 La Roche sur Yon - 19h45 La Roche vs Cholet 0 - 2 Mercredi 24 Caen - 20h30 Caen vs Tours 5 - 3 Neuilly - 20h00 Neuilly vs Strasbourg 4 - 5 Mulhouse - 20h40 Mulhouse vs HC Courtételle 11 - 2 Dunkerque - 19h30 Dunkerque vs Valenciennes 4 - 3



