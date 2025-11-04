Accueil
Hockey sur glace - PREPARATION - Résultats du week end
Résultats des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 des vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 22/09/2025 à 08:00
Vendredi 19
Strasbourg - 20h00
Strasbourg vs
Neuwied
(ALL)
3 - 5
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 17h00
Epinal vs
Annecy
1 - 5
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 20h30
Mt Blanc
vs Villard
7 - 5
Samedi 20
Meudon - 20h00
Meudon
vs Rouen 2
8 - 1
Blagnac - 19h30
Toulouse vs
Montpellier
1 - 2
Luxembourg
Luxembourg vs
EHC Zweibrücken
3 - 5
Dunkerque
Dunkerque
vs Compiègne
8 - 6
Besançon - 18h00
Besançon
vs Colmar
5 - 2
Orléans
Orléans vs
Clermont
4 - 5 Prl
Mulhouse - 18h15
Mulhouse
vs Dijon
8 - 3
Morzine
Morzine vs
HCMP
1 - 4
Neuilly
Neuilly
vs Dunkerque
3 - 1
Roanne - 20h00
Roanne
vs Valence
5 - 2
Tours -20h00
Tours vs
Cholet
2 - 4
Chambéry - 20h00
Chambéry
vs Lyon
5 - 4
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 15h30
Annecy vs
Villard
4 - 5 Tab
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 19h30
Mt Blanc
vs Epinal
5 - 2
Valenciennes - 18h40
Valencienne vs
Limburg
1 - 3
Caen - 20h30
Caen vs
Nantes
3 - 4
Châlons - 18h30
Châlons vs
Reims
1 - 3
Dimanche 21
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 13h30
Villard vs
Epinal
3 - 7
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 17h00
Mt Blanc
vs Annecy
5 - 4
Limburg - 19:00
Limburg
vs Valenciennes
4 - 3
Reims
Reims vs
Châlons
1 - 4
