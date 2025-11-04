Hockey en France Hockey sur glace - PREPARATION - Résultats du week end Résultats des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 des vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 22/09/2025 à 08:00 Tweeter Vendredi 19 Strasbourg - 20h00 Strasbourg vs Neuwied (ALL) 3 - 5 Tournoi Grosset Janin

Saint Gervais - 17h00 Epinal vs Annecy 1 - 5 Tournoi Grosset Janin

Saint Gervais - 20h30 Mt Blanc vs Villard 7 - 5 Samedi 20 Meudon - 20h00 Meudon vs Rouen 2 8 - 1 Blagnac - 19h30 Toulouse vs Montpellier 1 - 2 Luxembourg Luxembourg vs EHC Zweibrücken 3 - 5 Dunkerque Dunkerque vs Compiègne 8 - 6 Besançon - 18h00 Besançon vs Colmar 5 - 2 Orléans Orléans vs Clermont 4 - 5 Prl Mulhouse - 18h15 Mulhouse vs Dijon 8 - 3 Morzine Morzine vs HCMP 1 - 4 Neuilly Neuilly vs Dunkerque 3 - 1 Roanne - 20h00 Roanne vs Valence 5 - 2 Tours -20h00 Tours vs Cholet 2 - 4 Chambéry - 20h00 Chambéry vs Lyon 5 - 4 Tournoi Grosset Janin

Saint Gervais - 15h30 Annecy vs Villard 4 - 5 Tab Tournoi Grosset Janin

Saint Gervais - 19h30 Mt Blanc vs Epinal 5 - 2 Valenciennes - 18h40 Valencienne vs Limburg 1 - 3 Caen - 20h30 Caen vs Nantes 3 - 4 Châlons - 18h30 Châlons vs Reims 1 - 3 Dimanche 21 Tournoi Grosset Janin

Saint Gervais - 13h30 Villard vs Epinal 3 - 7 Tournoi Grosset Janin

Saint Gervais - 17h00 Mt Blanc vs Annecy 5 - 4 Limburg - 19:00 Limburg vs Valenciennes 4 - 3 Reims Reims vs Châlons 1 - 4







