 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Hockey en France
Hockey sur glace - PREPARATION - Résultats du week end
 
Résultats des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 des vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 22/09/2025 à 08:00
 
Vendredi 19 Strasbourg - 20h00 Strasbourg vs Neuwied (ALL) 3 - 5
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 17h00		 Epinal vs Annecy 1 - 5
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 20h30		 Mt Blanc vs Villard 7 - 5
Samedi 20 Meudon - 20h00 Meudon vs  Rouen 2 8 - 1
Blagnac - 19h30 Toulouse vs Montpellier 1 - 2
Luxembourg Luxembourg vs EHC Zweibrücken 3 - 5
Dunkerque  Dunkerque vs Compiègne 8 - 6
Besançon - 18h00 Besançon vs Colmar 5 - 2
Orléans Orléans vs Clermont 4 - 5 Prl
Mulhouse - 18h15 Mulhouse vs Dijon 8 - 3
Morzine Morzine vs HCMP 1 - 4
Neuilly Neuilly vs Dunkerque 3 - 1
Roanne - 20h00 Roanne vs Valence 5 - 2
Tours -20h00 Tours vs Cholet 2 - 4
Chambéry - 20h00 Chambéry vs Lyon 5 - 4
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 15h30		 Annecy vs Villard 4 - 5 Tab
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 19h30		 Mt Blanc vs Epinal 5 - 2
Valenciennes - 18h40 Valencienne vs Limburg 1 - 3
 Caen - 20h30 Caen vs Nantes 3 - 4
Châlons - 18h30 Châlons vs Reims 1 - 3
Dimanche 21 Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 13h30		 Villard vs Epinal 3 - 7
Tournoi Grosset Janin
Saint Gervais - 17h00		 Mt Blanc vs Annecy 5 - 4
Limburg - 19:00 Limburg vs Valenciennes 4 - 3
Reims Reims vs Châlons 1 - 4


 
Photo hockey PREPARATION - Résultats du week end - Hockey en France


 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 