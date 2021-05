Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe : Switzerland (Team Suisse) Hockey sur glace - Préparation helvète, version 2021 Alors que se joue actuellement la finale de National League et que le trophée de Swiss League a été remis au HC Ajoie, la Nati prépare ses Mondiaux 2021. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 02/05/2021 à 21:35 Tweeter Yves Seira Pour rappel, la Suisse a été privée de Mondial en 2020 et l'organisation 2021 a été retirée à la Biélorussie. L'Helvétie jouera donc au Olympic Sports Centre de Riga, les nations suivantes, dans le groupe A: Russie, Suède, République tchèque, Slovaquie, Danemark, Biélorussie et Grande-Bretagne.



Pour ce faire, Patrick Fischer et ses joueront défient la Russie, l'Italie et la France comme suit, avec les joueurs suivants::



Semaine 1

Composition (semaine 1):

Gardiens : Reto Berra (Fribourg), Niklas Schlegel (Lugano), Joren van Pottelberghe (Bienne)

Défenseurs : Michael Fora (Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Andrea Glauser (Langnau), Fabian Heldner (Lausanne), Samuel Kreis (Bienne), Romain Loeffel (Lugano), Janis Jérôme Moser (Bienne), Ramon Untersander (Bern).

Attaquants : Andres Ambühl (Davos), Alessio Bertaggia (Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne), Enzo Corvi (Davos), Luca Fazzini (Lugano), Jason Fuchs (Bienne), André Heim ( Bern), Fabrice Herzog (Davos), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Inti Pestoni (Bern), Vincent Praplan (Bern), Tristan Scherwey (Bern), Samuel Walser (Fribourg-Gottéron).



30 avril 2021

Suisse 3-1 Russie, à Bienne



1er mai 2021

Suisse 1-0 Russie à Bienne (



Semaine 2

Composition (semaine 2):

Gardiens : Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Melvin Nyffeler (Rapperswil-Jona), Niklas Schlegel (Lugano), Joren van Pottelberghe (Bienne)

Défenseurs : Dominik Egli (Rapperswil-Jona), Michael Fora (Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Andrea Glauser (Langnau, Fabian Heldner (Lausanne), Samuel Kreis (Bienne), Romain Loeffel (Lugano), Christian Marti (Zürich), Janis Jérôme Moser (Bienne), Mirco Müller (Leksand), Ramon Untersander (Bern).

Attaquant : Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (Zürich), Alessio Bertaggia (Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne), Enzo Corvi (Davos), Luca Fazzini (Lugano), Jason Fuchs (Bienne), André Heim (Bern), Fabrice Herzog (Davos), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Inti Pestoni (Bern), Vincent Praplan (Bern), Tristan Scherwey (Bern), Samuel Walser (Fribourg-Gottéron).



4 mai 2021

Suisse - Italie, à Bienne



7 mai 2021

Suisse - France, à Fribourg



8 mai 2021

