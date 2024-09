NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - Preview Boston Bruins 2024-25 Dans cette vidéo, on se penche sur les Boston Bruins pour la saison 2024-25 ! Explorez avec nous les mouvements d'effectif, les joueurs à surveiller, et les enjeux pour cette équipe légendaire de la NHL. On vous propose un tour d'horizon complet : calendrier, nouvelles recrues, et moments clés à venir. Que vous soyez fan des Bruins ou simple passionné de hockey, ne manquez pas cette analyse. Abonnez-vous pour rester à jour sur toute l'actu de la NHL et suivez-nous pour encore plus de contenu sur vos équipes préférées ! jeudepuissance Posté par Hockey Hebdo le 02/09/2024 à 07:47 Tweeter







