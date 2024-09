NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - Preview Nashville Predators 2024-25 Dans cette vidéo, on vous présente tout ce qu'il faut savoir sur les Prédateurs de Nashville pour la saison 2024-25 en NHL ! Avec un recrutement A+ cette année, les Prédateurs semblent prêts à franchir un cap et à se repositionner parmi les équipes de tête. Découvrez les nouvelles recrues, les joueurs clés, et comment cette équipe se prépare à faire des vagues dans la ligue. Que vous soyez fan de Nashville ou simplement passionné de hockey, cette preview est faite pour vous ! jeudepuissance Posté par Hockey Hebdo le 16/09/2024 à 11:18 Tweeter







