NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - Preview St Louis Blues 2024-25 Dans cette vidéo, on vous présente tout ce qu'il faut savoir sur les Blues de St. Louis pour la saison 2024-25 en NHL ! Avec un effectif solide et l’arrivée très attendue du Français Alexandre Texier, les Blues comptent bien se relancer cette saison. Ce talent tricolore pourrait bien devenir une pièce maîtresse de l’équipe, apportant son style et son flair unique sur la glace. Les Blues ont-ils ce qu’il faut pour viser les playoffs cette année ? Découvrez les joueurs clés et les enjeux à venir. Que vous soyez fan des Blues ou passionné de hockey, cette preview est faite pour vous ! jeudepuissance Posté par Hockey Hebdo le 25/09/2024 à 10:04 Tweeter







