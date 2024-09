NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - PreviewLos Angeles Kings 2024-25 Dans cette vidéo, on vous présente tout ce qu'il faut savoir sur les Kings de Los Angeles pour la saison 2024-25 en NHL ! Après une nouvelle élimination frustrante au premier tour des playoffs face aux Oilers, les Kings reviennent avec l'ambition de franchir un cap cette saison. Mais ont-ils vraiment les moyens d'y parvenir ? Les doutes persistent quant à leur capacité à rivaliser avec les favoris. Découvrez les forces et les incertitudes autour de l'équipe. Que vous soyez fan des Kings ou passionné de hockey, cette preview est faite pour vous ! jeudepuissance Posté par Hockey Hebdo le 13/09/2024 à 08:13 Tweeter







