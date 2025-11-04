Hockey en France Hockey sur glace - Programme SpinozziHockey - Canada 2026 Programme SpinozziHockey – Voyage Hockey Canada 2026 - Du 24 juillet au 4 août 2026 – Québec (Canada) Âges : 8 à 17 ans Source : www.spinozzihockey.com La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 25/11/2025 à 11:33 Tweeter

spinozzihockey.com

(cliquer)

www.spinozzihockey.com



Du 24 juillet au 4 août 2026 – Québec (Canada)

Âges : 8 à 17 ans

Durée : 11 jours (option 15 jours pour les joueurs de 14 ans et +)

Places limitées : 20 joueurs — il reste 8 places



✈️ Voyage encadré depuis Paris (CDG)



Les joueurs voyagent ensemble, au départ de Paris–Charles-de-Gaulle (CDG) le 24 juillet, accompagnés de nos entraîneurs et superviseurs.

Ces mêmes accompagnateurs effectuent tout le trajet aller-retour avec les joueurs et assurent leur retour à CDG le 4 août au matin.

Encadrement du voyage du début à la fin — aucun joueur n'est laissé seul.





🍽️ Tout inclus dans le coût du stage Repas complets

Collations quotidiennes

Hébergement en pension complète

Activités encadrées

Les trois camps spécialisés : Camp Lancers & Maniement Camp Performance 1 Camp Power Skating

: 📄 Assistance administrative complète



Nous guidons les familles dans tous les documents nécessaires : Passeport

AVE (entrée au Canada)

Autorisation de sortie du territoire français

Documents complémentaires selon le joueur 🎒 Bagages inclus 1 valise en soute (sac de hockey)

(sac de hockey) 1 bagage cabine

1 sac à dos

Les crosses voyagent ensemble dans un sac spécialisé prévu pour le groupe.

Repas à bord de l'avion inclus.

🏒 Programme hockey – 11 jours intensifs

Le voyage comprend

3 camps complémentaires

formant un développement complet du joueur.



🔥 1. Camp Lancers & Maniement



📅 25 & 26 juillet – 3h/jour (6h total)

Objectif : développer un arsenal offensif complet.



Contenus : Contrôle de rondelle avancé (tête haute, gestion pression)

Protection de rondelle et utilisation des appuis

Lancers : poignet, balayé, frappé, snap shot

Tirs en mouvement : virages, contacts, réception–tir

Enchaînements maniement + tir

Créativité offensive et changements de rythme Pédagogie : Répétition active

Corrections individuelles

Accent sur la prise d'information

🎯 2. Camp Performance 1 – Attaquants



📅 27 au 31 juillet – 11 entraînements + 3 matchs

Objectif : former des attaquants complets capables de créer de l'offensive.

Technique et tactique individuelle : Explosivité & vitesse d'exécution

Tirs en mouvement

Transitions rapides

Protection sous pression

Lecture de l'espace & angles d'attaque

Soutien offensif : timing, vitesse, options Prise de décision : Création 1c1 / 2c1 / 3c2

Identifier les moments pour attaquer

Comprendre comment influencer le jeu collectivement Intégration en match : 3 matchs encadrés pour appliquer les thèmes quotidiens

Retour vidéo & objectifs individuels



⚡ 3. Camp Power Skating



📅 1 & 2 août – 3h/jour (6h total)

Objectif : optimiser la mécanique de patinage.

Contenus : Alignement, transferts de poids, équilibre

Arrêts comme propulsion

Virages serrés et relances rapides

Changements de vitesse constants

Travail des edges : carres, transitions, pivots, Mohawks

Corrections individuelles et travail biomécanique

👥 Travail selon les positions : Attaquants – Défenseurs – Gardiens

(Inclus pour tous les participants dans le programme global de 11 jours)

🚀 Attaquants Génération d'offensive

Lecture de jeu et angles d'attaque

Soutien du porteur & timing

Tirs en mouvement & transitions rapides

Protection de rondelle

Création 1c1, 2c1, 3c2

Déclencheurs de transition

Compréhension du jeu collectif 🛡️ Défenseurs Gap control & lecture défensive

Sorties de zone efficaces

Relances rapides

1c1 / 2c1 & récupération de rondelle

Pivots et transitions spécifiques

Orientation du jeu & premières passes 🧤 Gardiens Angles & déplacements

Gestion des rebonds

Lecture de jeu & anticipation

Situations 1c1, écrans, lancers déviés

Mouvements explosifs

Vidéo + corrections individuelles

📢 Places restantes

20 places maximum — il reste 8 places.

Groupe volontairement restreint pour garantir un encadrement optimal et un développement individuel maximal. Objectif : former des attaquants complets capables de créer de l'offensive.Objectif : optimiser la(Inclus pour tous les participants dans le programme global de 11 jours)🛡️Groupe volontairement restreint pour garantir unet un développement individuel maximal.

CONTACT SUR LE SITE



www.spinozzihockey.com

et/ou

Frank Spinozzi

frankspinozzi@mac.com

450-234-0007

+33 07 61 50 61 66

SpinozziHockey







et/ou © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur