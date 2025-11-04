|
|Hockey en France
|
|Hockey sur glace - Programme SpinozziHockey - Canada 2026
|
|Programme SpinozziHockey – Voyage Hockey Canada 2026 - Du 24 juillet au 4 août 2026 – Québec (Canada)
Âges : 8 à 17 ans
|
|
|Source : www.spinozzihockey.com
|
La rédaction/cs
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 25/11/2025 à 11:33
|
|
spinozzihockey.com
(cliquer)
www.spinozzihockey.com
Du 24 juillet au 4 août 2026 – Québec (Canada)
✈️ Voyage encadré depuis Paris (CDG)
Les joueurs voyagent ensemble, au départ de Paris–Charles-de-Gaulle (CDG) le 24 juillet, accompagnés de nos entraîneurs et superviseurs.
Âges : 8 à 17 ans
Durée : 11 jours (option 15 jours pour les joueurs de 14 ans et +)
Places limitées : 20 joueurs — il reste 8 places
Ces mêmes accompagnateurs effectuent tout le trajet aller-retour avec les joueurs et assurent leur retour à CDG le 4 août au matin
.
Encadrement du voyage du début à la fin — aucun joueur n'est laissé seul.
🍽️ Tout inclus dans le coût du stage
📄 Assistance administrative complète
- Repas complets
- Collations quotidiennes
- Hébergement en pension complète
- Activités encadrées
- Les trois camps spécialisés :
- Camp Lancers & Maniement
- Camp Performance 1
- Camp Power Skating
Nous guidons les familles dans tous les documents nécessaires :
🎒 Bagages inclus
- Passeport
- AVE (entrée au Canada)
- Autorisation de sortie du territoire français
- Documents complémentaires selon le joueur
🏒 Programme hockey – 11 jours intensifs
- 1 valise en soute (sac de hockey)
- 1 bagage cabine
- 1 sac à dos
Les crosses voyagent ensemble dans un sac spécialisé prévu pour le groupe.
Repas à bord de l'avion inclus.
Le voyage comprend
3 camps complémentaires
formant un développement complet du joueur.
🔥 1. Camp Lancers & Maniement
📅 25 & 26 juillet – 3h/jour (6h total)
Objectif : développer un arsenal offensif complet.
Contenus :
Pédagogie :
- Contrôle de rondelle avancé (tête haute, gestion pression)
- Protection de rondelle et utilisation des appuis
- Lancers : poignet, balayé, frappé, snap shot
- Tirs en mouvement : virages, contacts, réception–tir
- Enchaînements maniement + tir
- Créativité offensive et changements de rythme
- Répétition active
- Corrections individuelles
- Accent sur la prise d'information
🎯 2. Camp Performance 1 – Attaquants
📅 27 au 31 juillet – 11 entraînements + 3 matchs
Objectif : former des attaquants complets capables de créer de l'offensive.
Technique et tactique individuelle :
Prise de décision :
- Explosivité & vitesse d'exécution
- Tirs en mouvement
- Transitions rapides
- Protection sous pression
- Lecture de l'espace & angles d'attaque
- Soutien offensif : timing, vitesse, options
Intégration en match :
- Création 1c1 / 2c1 / 3c2
- Identifier les moments pour attaquer
- Comprendre comment influencer le jeu collectivement
- 3 matchs encadrés pour appliquer les thèmes quotidiens
- Retour vidéo & objectifs individuels
⚡ 3. Camp Power Skating
📅 1 & 2 août – 3h/jour (6h total)
Objectif : optimiser la mécanique de patinage
.
Contenus :
- Alignement, transferts de poids, équilibre
- Arrêts comme propulsion
- Virages serrés et relances rapides
- Changements de vitesse constants
- Travail des edges : carres, transitions, pivots, Mohawks
- Corrections individuelles et travail biomécanique
👥 Travail selon les positions : Attaquants – Défenseurs – Gardiens
(Inclus pour tous les participants dans le programme global de 11 jours)
🚀 Attaquants
- Génération d'offensive
- Lecture de jeu et angles d'attaque
- Soutien du porteur & timing
- Tirs en mouvement & transitions rapides
- Protection de rondelle
- Création 1c1, 2c1, 3c2
- Déclencheurs de transition
- Compréhension du jeu collectif
🛡️ Défenseurs
- Gap control & lecture défensive
- Sorties de zone efficaces
- Relances rapides
- 1c1 / 2c1 & récupération de rondelle
- Pivots et transitions spécifiques
- Orientation du jeu & premières passes
🧤 Gardiens
- Angles & déplacements
- Gestion des rebonds
- Lecture de jeu & anticipation
- Situations 1c1, écrans, lancers déviés
- Mouvements explosifs
- Vidéo + corrections individuelles
📢 Places restantes
20 places maximum — il reste 8 places.
Groupe volontairement restreint pour garantir un encadrement optimal
et un développement individuel maximal.
CONTACT SUR LE SITE
www.spinozzihockey.com
et/ou
Frank Spinozzi
frankspinozzi@mac.com
450-234-0007
+33 07 61 50 61 66
SpinozziHockey
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|