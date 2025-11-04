 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Hockey en France
Hockey sur glace - Programme SpinozziHockey - Canada 2026
 
Programme SpinozziHockey – Voyage Hockey Canada 2026 - Du 24 juillet au 4 août 2026 – Québec (Canada) Âges : 8 à 17 ans
 
Source : www.spinozzihockey.com La rédaction/cs
Posté par Hockey Hebdo le 25/11/2025 à 11:33
Photo hockey Programme SpinozziHockey - Canada 2026 - Hockey en France

spinozzihockey.com
(cliquer)
www.spinozzihockey.com

Du 24 juillet au 4 août 2026 – Québec (Canada)
Âges : 8 à 17 ans
Durée : 11 jours (option 15 jours pour les joueurs de 14 ans et +)
Places limitées : 20 joueurs — il reste 8 places


✈️ Voyage encadré depuis Paris (CDG)

Les joueurs voyagent ensemble, au départ de Paris–Charles-de-Gaulle (CDG) le 24 juillet, accompagnés de nos entraîneurs et superviseurs.
Ces mêmes accompagnateurs effectuent tout le trajet aller-retour avec les joueurs et assurent leur retour à CDG le 4 août au matin.
Encadrement du voyage du début à la fin — aucun joueur n'est laissé seul.


🍽️ Tout inclus dans le coût du stage
  • Repas complets
  • Collations quotidiennes
  • Hébergement en pension complète
  • Activités encadrées
  • Les trois camps spécialisés :
    • Camp Lancers & Maniement
    • Camp Performance 1
    • Camp Power Skating
📄 Assistance administrative complète

Nous guidons les familles dans tous les documents nécessaires :
  • Passeport
  • AVE (entrée au Canada)
  • Autorisation de sortie du territoire français
  • Documents complémentaires selon le joueur
🎒 Bagages inclus
  • 1 valise en soute (sac de hockey)
  • 1 bagage cabine
  • 1 sac à dos
    Les crosses voyagent ensemble dans un sac spécialisé prévu pour le groupe.
    Repas à bord de l'avion inclus.

🏒 Programme hockey – 11 jours intensifs
 
Le voyage comprend
3 camps complémentaires
formant un développement complet du joueur.


🔥 1. Camp Lancers & Maniement

📅 25 & 26 juillet – 3h/jour (6h total)
Objectif : développer un arsenal offensif complet.

Contenus :
  • Contrôle de rondelle avancé (tête haute, gestion pression)
  • Protection de rondelle et utilisation des appuis
  • Lancers : poignet, balayé, frappé, snap shot
  • Tirs en mouvement : virages, contacts, réception–tir
  • Enchaînements maniement + tir
  • Créativité offensive et changements de rythme
Pédagogie :
  • Répétition active
  • Corrections individuelles
  • Accent sur la prise d'information

🎯 2. Camp Performance 1 – Attaquants

📅 27 au 31 juillet – 11 entraînements + 3 matchs
Objectif : former des attaquants complets capables de créer de l'offensive.
Technique et tactique individuelle :
  • Explosivité & vitesse d'exécution
  • Tirs en mouvement
  • Transitions rapides
  • Protection sous pression
  • Lecture de l'espace & angles d'attaque
  • Soutien offensif : timing, vitesse, options
Prise de décision :
  • Création 1c1 / 2c1 / 3c2
  • Identifier les moments pour attaquer
  • Comprendre comment influencer le jeu collectivement
Intégration en match :
  • 3 matchs encadrés pour appliquer les thèmes quotidiens
  • Retour vidéo & objectifs individuels


3. Camp Power Skating

📅 1 & 2 août – 3h/jour (6h total)
Objectif : optimiser la mécanique de patinage.
Contenus :
  • Alignement, transferts de poids, équilibre
  • Arrêts comme propulsion
  • Virages serrés et relances rapides
  • Changements de vitesse constants
  • Travail des edges : carres, transitions, pivots, Mohawks
  • Corrections individuelles et travail biomécanique

👥 Travail selon les positions : Attaquants – Défenseurs – Gardiens
(Inclus pour tous les participants dans le programme global de 11 jours)
🚀 Attaquants
  • Génération d'offensive
  • Lecture de jeu et angles d'attaque
  • Soutien du porteur & timing
  • Tirs en mouvement & transitions rapides
  • Protection de rondelle
  • Création 1c1, 2c1, 3c2
  • Déclencheurs de transition
  • Compréhension du jeu collectif
🛡️ Défenseurs
  • Gap control & lecture défensive
  • Sorties de zone efficaces
  • Relances rapides
  • 1c1 / 2c1 & récupération de rondelle
  • Pivots et transitions spécifiques
  • Orientation du jeu & premières passes
🧤 Gardiens
  • Angles & déplacements
  • Gestion des rebonds
  • Lecture de jeu & anticipation
  • Situations 1c1, écrans, lancers déviés
  • Mouvements explosifs
  • Vidéo + corrections individuelles

📢 Places restantes
20 places maximum — il reste 8 places.
Groupe volontairement restreint pour garantir un encadrement optimal et un développement individuel maximal.
 

CONTACT SUR LE SITE 

www.spinozzihockey.com 
et/ou
Frank Spinozzi
frankspinozzi@mac.com
450-234-0007
+33 07 61 50 61 66
SpinozziHockey


Photo hockey Programme SpinozziHockey - Canada 2026 - Hockey en France

 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 