Ligue Magnus Hockey sur glace - Promoglace : Le BLACK FRIDAY Opration Black Friday en boutiques et en boutique en ligne. Source : PROMOGLACE : Annonce partenaire La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 04/12/2020 07:00 Tweeter

OPERATION "BLACK FRIDAY"

A partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, notre partenaire PROMOGLACE organise une grande opération promotionnelle.

RENDEZ-VOUS dès aujourd'hui ce vendredi 4 décembre 2020 et tout le week end

dans sa Boutique en ligne :

promoglace.com

Toutes les offres Les frais de port seront offerts sur le site à partir de 89€ d’achat

Le T-shirt Promoglace x Bauer Hockey sera offert dès 89€ d’achat (site et boutiques)

Des remises jusqu’à 70% sur les anciennes collections (site + boutiques)

et dans ses 6 boutiques en France .





Promoglace Nice

20 avenue du XVème Corps - 06000 Nice

Téléphone : 04 93 04 46 83

Mail :



Promoglace GAP

10 Passage Montjoie - 05000 Gap

Téléphone : 04 92 52 06 11

Mail :



Promoglace Sallanches

1100 avenue André Lasquin 74700 Sallanches

Téléphone : 04.50.58.48.71

Mail :



Promoglace Reims

2 impasse Félix Eboué

51430 Tinqueux

reims@promoglace.com

03.26.04.82.49



Promoglace Rouen

6 Rue Edmond Flamand - 76100 Rouen

Téléphone :02.35.15.29.40

Mail :



Promoglace Tours

9 rue Christophe Plantin - 37230 Fondettes

Téléphone : 02.47.42.12.13

Mail :

20 avenue du XVème Corps - 06000 NiceTéléphone : 04 93 04 46 83Mail : nice@promoglace.com 10 Passage Montjoie - 05000 GapTéléphone : 04 92 52 06 11Mail : gap@promoglace.com 1100 avenue André Lasquin 74700 SallanchesTéléphone : 04.50.58.48.71Mail : sallanches@promoglace.com 2 impasse Félix Eboué51430 Tinqueux03.26.04.82.496 Rue Edmond Flamand - 76100 RouenTéléphone :02.35.15.29.40Mail : rouen@promoglace.com 9 rue Christophe Plantin - 37230 FondettesTéléphone : 02.47.42.12.13Mail : tours@promoglace.com A partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, notre partenaireorganise une grande opération promotionnelle. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur