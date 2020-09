Ligue Magnus Hockey sur glace - PROMOGLACE - Nvlle Boutique à REIMS Hockey sur glace - Nouvelle boutique PROMOGLACE à Reims Source : PROMOGLACE : Annonce partenaire La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 25/09/2020 à 09:26 Tweeter

Promoglace s’installe désormais à Reims-Tinqueux.



Dès aujourd’hui, venez découvrir les nouveautés de la saison et obtenir des conseils d’experts pour jouer dans les meilleurs conditions.



Promoglace, votre meilleur co-équipier hockey, roller et patinage.

Renseignements & contact

Promoglace Reims

2 impasse Félix Eboué

51430 Tinqueux

reims@promoglace.com

03.26.04.82.49

