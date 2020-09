Ligue Magnus Hockey sur glace - PROMOGLACE - Nvlle Boutique à Sallanches Hockey sur glace - Nouvelle boutique PROMOGLACE à Sallanches Source : Annonce partenaire La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 11/09/2020 à 18:18 Tweeter

Promoglace s’installe désormais en Haute-Savoie !



Après Gap, Nice et Rouen, c’est au tour de Sallanches d’accueillir votre expert en hockey, roller et patinage.



Nouvelles collections, nouveaux aménagements, nouvelle équipe et nouvelles technologies vous y attendent.

Vous pourrez aussi trouver votre ajustement de patins idéal grâce au 3D Skate Lab by Bauer.



Venez préparer votre nouvelle saison dès maintenant chez Promoglace !!

Promoglace Sallanches

1100 avenue André Lasquin 74700 Sallanches

1100 avenue André Lasquin 74700 Sallanches

04.50.58.48.71 – sallanches@promoglace.com

