Ligue Magnus Hockey sur glace - PROMOGLACE - Nvlle Boutique à TOURS Hockey sur glace - Nouvelle boutique PROMOGLACE à Tours Source : PROMOGLACE : Annonce partenaire La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 20/10/2020 à 11:30 Tweeter

La dernière boutique Promoglace à vue le jour la semaine dernière du côté de TOURS !



Une nouvelle boutique réaménagée avec plus de 120m2 d’équipements de hockey, de roller et de patinage.

Promoglace Tours sera votre meilleur co-équipier dans le Grand-Ouest pour toute cette nouvelle saison.



Ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h, Alex et Marc se feront un plaisir de vous conseiller et vous guider dans le choix de votre équipement.



Vous pourrez également tester le 3D Skate Lab pour choisir LE patin adapté à vos pieds et vos performances.

Adresse et renseignements



Promoglace Tours

9 rue Christophe Plantin

37230 Fondettes

Téléphone : 02.47.42.12.13

Mail : tours@promoglace.com La dernière boutique Promoglace à vue le jour la semaine dernière du côté de TOURS !Une nouvelle boutique réaménagée avec plus de 120md’équipements de hockey, de roller et de patinage.Promoglace Tours sera votre meilleur co-équipier dans le Grand-Ouest pour toute cette nouvelle saison., Alex et Marc se feront un plaisir de vous conseiller et vous guider dans le choix de votre équipement.Vous pourrez également tester

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo