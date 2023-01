Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Promoglace à Sallanches (74) recrute un responsable boutique. Notre partenaire, Promoglace recrute pour sa boutique de Sallanches (Haute-Savoie- 74) un responsable de boutique. Source : Annonce de Promoglace La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 19/01/2023 à 18:00 Tweeter

RESPONSABLE DE BOUTIQUE



Vous aurez pour missions : Développer et animer la boutique durant toute la saison

Veiller à une gestion et une organisation optimale

Identifier les risques de rupture de stock

Garantir la qualité de la relation client Vos compétences et qualités : Vraie capacité d'écoute

Rigueur

Excellentes qualités relationnelles

Sens de l'innovation



Une expérience dans le commerce serait un plus.

Poste à pourvoir dès ce printemps 2023 Merci d'envoyer votre CV

à

contact@promoglace.com



Rappel de notre partenaire PROMOGLACE

Promoglace a vu le jour en 1994 avec sa première boutique à Gap. Aujourd'hui c'est votre meilleur co-équipier sur lequel vous pouvez compter !!



En 1997, Promoglace était le pionner du web avec le premier site internet dédié aux sports de glisse et roller hockey.

Aujourd'hui, en plus de son site internet, qui ne cesse de se développer, Promoglace c'est 7 boutiques en France : à Gap (05), à Sallanches (74), à Rouen (76), à Reims (51), à Anglet (64), à Paris (92) et à Tours (37), Promoglace est donc aujourd'hui le n°1 dans le monde du hockey et des sports de glisse en France.



Depuis de nombreuses années, Promoglace sélectionne pour vous le meilleur du Hockey, du Roller et du Patinage pour que vous puissiez pratiquer votre sport avec le meilleur équipement possible. Notre expérience nous a permis de répondre à vos exigences et de devenir des professionnels pouvant vous conseiller, vous guider et vous aider à faire le meilleur choix.

