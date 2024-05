Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey féminin Hockey sur glace - PWHL : Boston frappe les premières Les joueuses de Boston remportent à domicile le premier match de la première finale de la PWHL Source : thepwhl.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/05/2024 à 14:09 Tweeter Boston - Minnesota : 4-3 (1-1, 3-2, 0-0)

Après avoir éliminé les équipes canadiennes de Montréal et de Toronto, les équipes de Boston et du Minnesota se retrouvent en finale de la première édition de la PWHL.

Boston qui a terminé troisième accueille donc leurs adversaires à domicile. Les violettes démarrent fort, Heise en zone offensive délivre une magnifique passe en retrait du revers à Cava, elle contourne la cage bostonienne et vient glisser au fond au deuxième poteau pour ouvrir la marque (0-1).

Les locales contrent et s'installent enfin à l'offensive après ce début de match poussif. Brown lance de la bleue, Rooney repousse, Tapani renvoie au fond le rebond d'un solide revers pour égaliser (1-1). PWHL Boston Instagram

La partie s'équilibre mais le score reste le même jusqu'à la sirène. Une perte de palet dans leur zone défensive met Boston en difficulté. Channell sort la rondelle du tas et sert pour Cava qui prolonge dans l'axe jusqu'à Heise qui vient cueillir Frankel côté mitaine (1-2).

Les vertes et blanches repartent à l'assaut. Marvin résiste derrière la cage de l'Etat du hockey, et vient frapper à la porte, le puck repoussé par Rooney reste dans la zone offensive, Wenczkowski reprend de volée et égalise (2-2).

Boston poursuit son effort à l'offensive et ne met pas longtemps à passer devant pour la première fois de la finale. Brandt dans le cercle droit vient cueillir la gardienne adverse (3-2).

Minnesota contre vite et bien et revient à hauteur après à peine deux minutes de jeu. Cava au premier poteau envoie de l'autre côté pour Taylor Heise dont le one-timer touche le bouclier de Frankel mais termine au fond (3-3).

Boston repart dans l'autre sens et repasse devant à peine dix secondes plus tard ! Depuis la bleue, Healey lance, le palet monte puis fait un drôle d'effet et redescend brutalement dans la lucarne (4-3).

Au dernier vingt, Minnesota hausse le ton pour revenir mais Aerin Frankel tient la porte fermée jusqu'au bout. La sortie de la gardienne violette ne changera rien.

Boston reste invaincu des playoffs (Montréal a été balayé 3-0 au tour précédent) et prend les commandes dans la finale de PWHL. Le match 2 à lieu demain toujours à Boston.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Taylor Heise

** : Megan Keller

* : Aerin Frankel



Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

