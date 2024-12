Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Féminin Hockey sur glace - PWHL : Début de la deuxième saison La PWHL démarrait ce week end pour sa deuxième saison Source : thepwhl.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/12/2024 à 14:00 Tweeter

Les six équipes originales : Minnesota Frost, Boston Fleet, Toronto Scpetres, New Yirk Sirens, Montréal Victoire et Ottawa Charge retrouvent la glace pour une deuxième saison de PWHL. 159 joueuses venues de 9 pays différents (dont la Française Chloé Aurard) démarrent cette nouvelle saison, dont 48 pour leur première fois dans l'élite. Chaque équipe disputera 30 rencontres, soit 90 matchs pour la PWHL cette saison.



Côté expansion de la ligue féminine, deux nouvelles équipes devraient rejoindre la PWHL l'année prochaine pour porter le nombre d'équipes à 8. Quatre critères sont priorisés, la taille du marché, les infrastructures disponibles, les parrainages d'entrerpises locales et les fans présents. la ligue déclare étudier plus de 25 demandes d'expansions. Neuf matchs de la saison se disputeront dans des villes sans équipe pour développer la visibilité de la ligue féminine. Seattle, Vancouver, Edmonton, Denver, Québec, Buffalo, Detroit, Raleigh, Saint-Louis accueilleront donc des matchs de PWHL cette saison. La ligue étudie également la possibilité de jouer deux rencontres en Europe pour la saison prochaine.



Pour l'ouverture du championnatles Canadiennes s'illustrent à domicile. Toronto s'est imposé à domicile 3-1 contre la Fleet. La partie a longtemps été à 1 partout, mais à 1'38 du terme Miller donne l'avantage en powerplay, trop tard pour que les Bostoniennes recollent, elles encaissent un dernier but en cage vide.

Montréal l'emporte 4-3 aux tirs au but face à la Charge. Ottawa menait pourtant 2-0 à l'entame du deuxième tier. La Victoire égalise mais les visiteuses repassent devant avant la deuxième sirène. Les locales égaliseront et l'emportent en fusillade dans une victoire méritée aux vues de la rencontre. Boreen compte deux points.

Dimanche les Sirens ont fait sensation en dominant en prolongation Minnesota, championne en titre. Pourtant le Frost a dominé sans partage la rencontre et menait 2-0 après vingt minutes. La deuxième période s'équilibre un peu même si les locales restent plus dangereuses. Pourtant les New Yorkaises marquent deux buts pour revenir à égalité. Carpenter donne même l'avantage en dernière période mais Minnesota égalise logiquement. Il ne faut que 19 secondes de prolongation pour que Carpenter donne la victoire à New York.



Classement :

Toronto Sceptres : 3 pts New York Sirens : 2 pts Montréal Victoire : 2 pts Minnesota Frost : 1 pt Ottawa Charge : 1 pt Boston Fleet : 0 pt











