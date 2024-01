Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey féminin Hockey sur glace - PWHL : Minnesota brille ! L'équipe féminine de Minnesota collection les records Source : thepwhl.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/01/2024 à 12:42 Tweeter PWHL Minnesota mène la ligue féminine

Minnesota mène la PWHL avec deux victoires en deux matchs (3-2 contre Boston et 3-0 contre Montréal). Cette nuit les joueuses de l'Etat du hockey ont assuré à domicile au Xcel Energy Center devant 13 316 personnes, pulvérisant le record pour un match féminin professionnel ! La gardienne Maddie Rooney a blanchi avec 24 arrêts. Les trois buts ont été inscrit par Grace Zumwinkle qui réalise le premier hat-trick de la ligue.



Dans l'autre match de la nuit, les Torontoises se sont vengées en l'emportant à New York 3-2.

Classement :

Classement :

Minnesota : 6 pts New York : 3 pts Toronto : 3 pts Montréal : 2 pts Ottawa : 1 pt Boston : 0 pt











