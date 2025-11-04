Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - Quentin Papillon Absent pour 10 semaines ! La mauvaise nouvelle est tombée : le gardien international Quentin Papillon, blessé à une cheville, devrait être absent durant au moins 10 semaines selon le corps médical ! Source : Communiqué de Bordeaux La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 23/09/2025 à 07:50 Tweeter Communiqué des BOXERS



" La mauvaise nouvelle est tombée : le gardien international Quentin Papillon, blessé à une cheville, devrait être absent durant au moins 10 semaines selon le corps médical !



Le gardien des Boxers s’est blessé face à Angers vendredi. Sa lame de patin est restée bloquée dans la glace, dont la qualité actuellement n’est pas irréprochable, lors d’un superbe arrêt devant Orrin Centazzo.

Le club s’est mis immédiatement à la recherche d’un gardien pour palier son absence.



« On n’a jamais connu un début de saison aussi difficile. Que ce soit avec les trois défaites en trois matchs ou que ce soit pour les blessures de longue durée dont sont victimes des joueurs majeurs comme Quentin, Maxim Lamarche et Enzo Carry. Mais le moral est là, ça travaille fort. On est positifs. Ça va payer. Et on fait tout pour ce soit le cas », souligne le manager général Stéphan Tartari.



Après les 3 premiers matchs contre les gros calibres du championnat, les Boxers se déplacent mardi chez les Pionniers de Chamonix.







