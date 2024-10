NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - Récapitulatif de la 1er Semaine de la NHL 2024-25 Bienvenue sur notre chaîne ! Dans cette vidéo, nous vous présentons un récapitulatif de la première semaine de la saison 2024-25 de la NHL. Nous allons examiner le classement actuel des équipes, les performances des joueurs clés et les statistiques marquantes. Au cours de cette première semaine, plusieurs équipes se sont distinguées, notamment les Stars et les Flames, qui ont toutes deux démarré la saison avec un bilan parfait de 4 victoires en 4 matchs. Nous mettrons également en avant les performances individuelles notables des joueurs et les tendances qui se dessinent pour cette saison. Restez avec nous pour des analyses détaillées sur les classements et les statistiques de cette première semaine passionnante de hockey ! N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour sur toute l'actualité de la NHL ! jeudepuissance Posté par Hockey Hebdo le 16/10/2024 à 16:42 Tweeter







