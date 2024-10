NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - Récapitulatif de la 2eme Semaine de la NHL 2024-25 "Salut à tous les fans de hockey ! 🏒 Dans cette vidéo, on plonge dans la deuxième semaine palpitante de la saison 2024 de la NHL. Entre les performances impressionnantes des équipes en tête de classement, les joueurs en feu, et quelques surprises inattendues, on passe tout en revue ! Quels joueurs se démarquent ? Quelles équipes ont déçu ? Quels sont les matchs à ne pas manquer ? 👉 Abonne-toi pour ne rien manquer de toute l'actualité de la saison et n'oublie pas de laisser un pouce bleu si tu aimes le contenu ! jeudepuissance Posté par Hockey Hebdo le 24/10/2024 à 15:19 Tweeter







https://twitter.com/jeudepuissance / https://www.youtube.com/channel

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur