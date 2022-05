Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Récapitulatif des montées et descentes. Les championnats sont terminés, voici un bilan SPORTIF de montées et descentes Source : Média Sports Loisirs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 11/05/2022 à 16:26 Tweeter Cette news ne tient compte que le sportif et en aucun cas ce qui pourrait en découler du coté de la CNSCG



Magnus : ​Champion : les Brûleurs de Loups de Grenoble.

Descend en D1 : les Diables Rouges de Briançon

Division 1 Champion : les Albatros de Brest et accèdent en Magnus

Descend en D2 : les Sangliers de Clermont-Ferrand.

Division 2 Champion : les Pingouins de Morzine-Avoriaz et accèdent en D1

Descend en division 3 : Les Titans de Colmar et les Dragons de Poitiers

Division 3 Champion : les Drakkars de Caen II et accèdent à la D2

vice champion : les Gothiques d'Amiens II

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news manhockey76 a écrit le 11/05/2022 à 18:54 D'ou le faite que ce soit écrit pour le SPORTIF faut bien lire et comprendre. l'oeil a écrit le 11/05/2022 à 18:41 Les montees D3 ne sont pas ainsi

Caen 2 est champion mais en attente de l'accord du bureau directeur federal pour acter la monter

Amiens 2 est vice-champion et accede a la D2 Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur