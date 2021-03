Division 3 : Nimes (Les Krokos) Hockey sur glace - Rejoignez l'aventure Nîmoise Hockey sur glace - Recrutement D3 / U20 et U15 & U17 - Kroko de Nîmes - Saison 2021/2022 Source : Annonce de Nîmes La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2021 à 08:46 Tweeter

Le Kroko Sports - Hockey sur Glace Nîmes recrute pour son équipe D3 des joueurs U20 et seniors ! Possibilités d'aides aux entrées d'études et/ou pour trouver du travail. Nous recrutons également des U15 et U17 (notamment gardiens)



Pour toute information n'hésitez pas à contacter Raphaël Facchini, directeur sportif : Le Kroko Sports - Hockey sur Glace Nîmes recrute pour son! Possibilités d'aides aux entrées d'études et/ou pour trouver du travail.

Directeur Sportif Hockey sur glace

nimeskrokosportshockey@gmail.com

Directeur Sportif Hockey sur glace

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur