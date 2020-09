Suisse - National League : Fribourg (Fribourg-Gottéron) Hockey sur glace - Rénovation de la patinoire de Fribourg en vidéo L'antre de Fribourg-Gottéron a pris un grand coup de neuf. Source : Implenia / Fribourg-Gottéron Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 28/09/2020 à 14:33 Tweeter



Fribourg-Gottéron (National League), toutes les équipes des Fribourg-Gottéron Young Dragons (catégories école de hockey à U20 Elit), le HC Sarine-Fribourg (2e ligue romande) et le Fribourg Ladies Hockey Club (Swiss Women Hockey League B) retrouveront ces prochains temps leur BCF Arena comme neuve.



Gottéron ouvrira sa saison face à Rapperswil-Jona, ce jeudi 1er octobre. Les Dragons et les Lakers sont présentés



Implenia Suisse SA, entreprise totale choisie par L'Antre SA pour la rénovation, l'a présentée dans une vidéo, publiée le 25 septembre, sur la chaîne YouTube du club fribourgeois.(National League), toutes les équipes des(catégories école de hockey à U20 Elit), le(2e ligue romande) et le(Swiss Women Hockey League B) retrouveront ces prochains temps leur BCF Arena comme neuve.ouvrira sa saison face à, ce jeudi 1er octobre. Les Dragons et les Lakers sont présentés ici , comme les autres équipes de 1ère division suisse (encore en cours) ! © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo