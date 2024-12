Ligue Magnus Hockey sur glace - Résultats SONDAGE - ANGERS vs BORDEAUX Quelle équipe sera seconde du classement à l'issue de cette rencontre ? Source : Média Sports Loisirs La redaction Posté par Hockey Hebdo le 13/12/2024 à 09:30 Tweeter

ANGERS vs BORDEAUX

L’enjeu est clair pour ce choc de la 27ème journée…

La 2ème PLACE !

Angers reste sur 3 défaites face à Rouen, Grenoble et Amiens et 3 victoires face à Amiens, Marseille et Chamonix en Prl



Bordeaux comptabilise également 3 défaites face à Grenoble, Marseille et Anglet au Tab et 3 victoires face à Briançon, Gap et Chamonix…

Quelle équipe sortira victorieuse de ce duel ?

Pour la 2ème PLACE !

ANGERS 3 défaites (Rouen, Grenoble, Amiens) et 3 victoires (Amiens, Marseille, Chamonix en Prl) BORDEAUX 3 défaites (Grenoble, Marseille, Anglet Tab) 3 victoires (Briançon, Gap, Chamonix)

Qui sera Victorieux ?

ANGERS 66,10%

BORDEAUX 28,81%

Sans Opinions 5,08%



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo